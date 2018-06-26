العبادي:هناك تضخيم إعلامي للأعمال الإرهابية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، من “المرجفين” الذين يريدون اثارة الشائعات والخوف ويضخمون من “اعمال العدو”، داعيا الى ضرورة وحدة كلمة المسلمين.وقال العبادي خلال كلمته في المؤتمر الدولي للوسطية والاعتدال في بغداد، بحسب بيان لمكتبه اليوم، إن “الوحدة بين ابناء بلدنا قهرت الارهاب والدواعش وجمعت الناس بمختلف اطيافهم ومشاربهم فوضعوا يدهم بيد بعض وحققوا الانتصار”.وأضاف أن “الارهابيين الذين هم اكبر خطر على الاسلام ارادوا حرف الدين الاسلامي عن منهجه الوسطي عن طريق الجهل ولكن بوحدتنا انتصرنا عليهم”، مبينا أن “عصابات داعش مشروع هدام وتخريبي للامة ولكننا قررنا هنا في بغداد القضاء عليه وإنهاء هذه المأساة، مبينا اننا سنعيد بناء كل مادمره الارهاب وبالاخص بناء الانسان”.وحذر العبادي من “المرجفين الذين يريدون اثارة الشائعات والخوف ويضخمون من اعمال العدو وهؤلاء كانوا منذ زمن الرسول، وهم خطر داخلي”، داعيا الى “وحدة كلمة المسلمين وعدم وضع الحواجز وعدم التدخل في عقائد الناس”.