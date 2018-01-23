العبادي: الأتراك يتعاملون مع الملف الكردي بازدواجية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، تركيا بالتعامل بـ”ازدواجية” مع الملف الكردي، فيما وصف تواجدهم العسكري في العراق بـ”رمزي”.وقال العبادي في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الكويتية الرسمية ، إن “التواجد العسكري في العراق هو وجود رمزي”، مبينا أنه “دعي لزيارة تركيا في إطار عمل ‏اللجنة التنسيقية العليا بين البلدين”.وأضاف أن “الاتراك كانوا يتعاملون بازدواجية في الملف الكردي فكانوا يدعمون اكراد العراق ويتعاملون معهم خارج اطار الحكومة الاتحادية فيما يمنعون حقوق الاكراد الاتراك عندهم حتى جاءت قضية الاستفتاء وشعروا بالتهديد فغيرت وجهة نظر الاتراك نحو التقارب مع بغداد”.ولفت العبادي الى ان “هذا لا يعني موقفا سلبيا من الحكومة العراقية ضد الاكراد العراقيين بل انهم مواطنون في بلدهم لهم حقوق المواطنة وعليهم واجباتها”.ولفت رئيس الوزراء إلى أن “الاتراك لهم مخاوف كبيرة من منظمة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق”، مؤكدا ان “العراق لا يدعم هذه المنظمة ولا تريدها ان تتخذ من الاراضي العراقية منطلقا للاعتداء على تركيا”.