العبادي يؤكد للسفير الفرنسي على ضرورة إقالة حكومة عبد المهدي

بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل حيدر العبادي في مكتبه، اليوم الاربعاء، السفير الفرنسي في بغداد، برونو أوبير.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان ، انه “جرى خلال اللقاء استعراض مجمل الاوضاع في البلد والحراك الجماهيري ومطالب المتظاهرين الاصلاحية واهمية العمل من اجل تحقيقها ووضع العراق خارجيا بعد هذه الاحداث اضافة الى العلاقات بين البلدين وعمل الشركات الفرنسية لاعمار البلد”. وشدد العبادي على “اهمية تلبية المطالب الحقة للمتظاهرين السلميين ونجدد تاكيدنا باهمية سحب الثقة عن هذه الحكومة او اقالتها وان تكون هناك انتخابات مبكرة وفترة انتقالية وفق ما تم طرحه في خارطة الطريق التي اعلناها وبالتوقيتات المحددة فيها”.