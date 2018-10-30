العبادي يتجاوز على القانون لصالح مستشاريه ومدير مكتبه

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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وثائق،الثلاثاء، عن مخالفات قانونية ارتكبها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي باستثناء اثنين من مساعديه من شروط استئجار عقارات الدولة. وبموجب الوثائق فإن العبادي منح مساعديه “معاملة تفضيلية” في آخر أسابيع حكومته.وبحسب الوثائق، الصادرة من مكتب رئيس الوزراء والمؤرخة بتاريخ 18 / 9/ 2018 وحملت توقيع عبد الخالق سعد غني، فقد تم توجيه وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة بضرورة استثناء كل من نوفل أبو الشون الحسن، الذي شغل منصب معاون مدير مكتب رئيس الوزراء منذ العام 2014، وسلام علي حسن (الذي يشغل منصباً استشاريا في رئاسة الوزراء)، من شروط استئجار عقارات الدولة.
ويطالب مكتب العبادي، بحسب الوثائق ذاته، دائرة عقارات الدولة باستثناء (أبو الشون) و (حسن) وتمديد مدة استئجار عقارات تقع في منطقة (كرادة مريم) من سنة الى خمس سنوات، خلافا للقانون الذي يمنع ذلك لاكثر من ثلاثة سنوات غير قابلة للتجديد.وبحسب نسخة من عقود الايجار،فقد تم استثناء مستشاري العبادي من التعليمات التي حددت بدلات الايجار في المنطقة الخضراء. فقد ثبّت بدل ايجار العقار المرقم (376 – كرادة مريم)، الذي خصص لسكن أبو الشون بـ(186.6 ألف دينار شهريا).
وينص قرار لمجلس الوزراء رقم 300 لعام 2015 على منع استئجار عقارات المنطقة الخضراء لاكثر من سنة قابلة للتجديد لمدة سنتين على ألا تزيد على ثلاث سنوات. واكد القرار ذاته الالتزام بقانون بيع وايجار أموال الدولة 21 لسنة 2013 الذي يحتسب معدل الإيجارات في المنطقة الخضراء على النحو التالي:
1- المساحة أقل من 100 م2 / 500.000 الف دينار عراقي شهريا.
2- المساحة من 100م2 الى أقل من 200 م2 / 1000,000 دينار عراقي شهريا.
3- المساحة من 200م2 الى أقل من 400 م2 / 1,500,000 دينار عراقي شهريا
4- المساحة من 400م2 الى أقل من 600 م / 2,000,000 دينار عراقي شهريا
5- المساحة اكثر من 600 م / 2,500,000 دينار عراقي شهري