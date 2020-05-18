العبادي يتهم دول الخليج العربي بالإساءة للعراق

العبادي يتهم دول الخليج العربي بالإساءة للعراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الاثنين، دولا خليجية واطرافا عراقية لم يسمهم بدفع أموال وتشكيل جماعات ضغط في الولايات المتحدة الأميركية من الإساءة للعراق.وقال العبادي في حوار متلفز ت، إن “بعض الدول الخليجية، فضلا عن اطراف عراقية كانت تشكل جماعات ضغط في أميركا من اجل الإساءة للعراق وتدفع الأموال من اجل الإساءة للعراق”.وأضاف العبادي، أنه “يجب ان يعلم الجميع اننا في مركب واحد وصحوتنا جاءت متأخرة”، مشيرا إلى ان “المجتمع العراقي تحول ادوات لصراع لا يمت له بصلة”.من جانب آخر أكد العبادي أن “دخول قائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني الى العراق كان بعلمي و أعلنت ذلك في امريكا لانني كنت مقتنعا بذلك”. 

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