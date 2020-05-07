العبادي يستقبل الكاظمي ويبحثان تحقيق مطالب المتظاهرين والإنتخابات المبكرة

شبكة اخبار العراق

بغداد. خاص

إستقبل رئيس تحالف النصر حيدر العبادي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبارك العبادي للكاظمي تصويت مجلس النواب لحكومته ونيله الثقة متمنيا له التوفيق والنجاح في عمله وسط التحديات الكبيرة التي يعيشها البلد.

وشهد اللقاء مناقشة مجمل الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية ومستجداتها، وخطط حكومة السيد الكاظمي لايقاف الإنحدار الكبير الذي تشهده اغلب القطاعات وتنفيذ برنامجه الحكومي والتمهيد لاجراء الانتخابات المبكرة وتحقيق مطالب المتظاهرين الحقة وتطلعات شعبنا.

كما جرى التاكيد على اهمية وحدة الصف والجهود من قبل الكتل السياسية لمساندة الحكومة في تنفيذ خططها ووضع البلد على الطريق الصحيح لبناء دولة المؤسسات.