العراق بالمرتبة (30)عالميا باحتياطي الذهب

العراق بالمرتبة (30)عالميا باحتياطي الذهب
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أعلن المجلس العالمي للذهب، الخميس، ان العراق حافظ على مرتبته الـ30 عالميا بأكبر احتياطي للذهب.وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر تشرين الثاني لعام 2023 ، ان “العراق حافظ على ترتيبه 30 عالميا من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب حيث لم يقم بشراء الذهب منذ شهر ايار لتبلغ حيازته من الذهب 132.7 طنا وهي تمثل 7.6% من باقي احتياطاته الاخرى”.واضاف ان “العراق جاء بالمرتبة الرابعة عربيا بأكبر احتياطي للذهب بعد كل من السعودية 323.1 طنا ولبنان 286.8 طنا والجزائر 173.6 طنا وجاءت مصر بالمرتبة الخامسة 125.9 طنا.   واشار الى ان ” الولايات المتحدة الامريكية تتربع باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133.5 الف طن تليها المانيا 3.352.6 الف طن، ومن ثم جاءت ايطاليا 2.451.8 الف طن، فيما تذيلت البوسنة والهرسك بالمرتبة 99 وبواقع 1.5 طن تليها سورينام بنفس الكمية بواقع 1.5 طن”.

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