العراق بعد الحوار الإستراتيجي مع أمريكا

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الخالدي:الكاظمي سيفقد دعم البرلمان إذا سار على طريقة الفاشل عبد المهدي
نائب كردي:تكملة كابينة الكاظمي في البرلمان “فضيحة” التزوير واضح جداً
الخائن المالكي يرفض المساس برواتب خونة العراق في عام 1991
المالية النيابية:تخفيض رواتــب الموظفين مـا زال مقترحاً حكومياً
النائب حسين عرب “يشمر” المليارات بالقناة بالعراقية !؟
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المالية النيابية:تخفيض رواتــب الموظفين مـا زال مقترحاً حكومياً
صالح:مشروع سلم رواتب جديد تحت الإعداد ونافذة بيع العملة كان يفترض غلقها في عام 2006
الحكيم لصديقه وزير النفط :أريدك مثل ماجد النصراوي بـ”الحرص على المال العام”!!
شبكة أخبار العراق تنشر مشروع نظام استقطاع الرواتب لسد عجز ما سرقه زعماء الأحزاب والميليشيات من المال العام
ميليشيا كتائب سيد الشهداء تحذر من المساس برواتب السجناء السياسيين!!
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الاتحاد الإيطالي لكرة القدم:الأول من سبتمبر المقبل بداية انتقالات اللاعبيين
كوركيس:المباراة الودية بين الفريق العراقي ونظيره الأردني ما زالت تحت النقاش
كاتانيتش يؤكد على ضرورة عودة اللاعبين لخوض مباريات تنافسية رسمية
رونالدو أول لاعب كرة قدم يصبح ملياديرا
تأجيل انطلاق الموسم المقبل من الدوري الممتاز لكرة القدم
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- تحقيقات
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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- متابعات خاصة
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
كارثة مالية في العراق جراء الفساد والفشل
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