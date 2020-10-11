العراق يؤكد دعمه لإنجاح فريق التحقيق عن جرائم داعش

العراق يؤكد دعمه لإنجاح فريق التحقيق عن جرائم داعش
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، الأحد، مع رئيس فريق التحقيق للمُساءَلة عن جرائم عصابات داعش الإرهابيَّة كريم خان، سُبُلَ إنجاحِ مهمَّةِ الفريقِ ،مؤكدًا تواصلَ دعمِ الحكومة للفريق .وذكر بيان صدر عن الوزارة ، أن “حسين استقبل رئيس فريق التحقيق للمُساءَلة عن جرائم عصابات داعش الإرهابيَّة كريم خان ،وبحث معه سُبُلَ إنجاحِ مهمَّةِ الفريق في تحقيق العدالة”.وأضاف لبيسلن، أن “الوزير أكد استمرار الحُكُومة في تقديم الدعم الكامل”، مُشدّداً على “أهمّية التنسيق المُشترَك بشأن مكافحة الإرهاب لبسط الأمن وتثبيت الاستقرار”.وتابع البيان، أن “الجانبين أكدا  ضرورة استمرار الحوار، والعمل المشترك في مختلف المجالات من أجل التوصل إلى نتائج جيدة”، مشيرًا إلى أن “رئيس الفريق قدَّمَ إحاطةً للوزيرِ عن نشاطاتهِ وعملهِ بالعراق خلال الفترة السابقة”.

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