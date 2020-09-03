العصائب:ببركة خامئني والكواتم سنفوز في الانتخابات القادمة بأكثر من 20 مقعداً!!

العصائب:ببركة خامئني والكواتم سنفوز في الانتخابات القادمة بأكثر من 20 مقعداً!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة الصادقون النيابية التابعة لميليشيا العصائب عدنان فيحان، الخميس، أن كتلته ستحقق مفأجاة في الانتخابات النيابية المقبلة، مرجحا حصولها على 20 مقعدا، فيما اشارت إلى استمرار التهديدات الأميركية على قيس الخزعلي.وقال فيحان في حوار متلفز، إن “كتلة الصادقون النيابية ستحقق مفاجأة في الانتخابات النيابية المقبلة”، مشيرا إلى أن “مقاعد الكتلة قد ترتفع من 15 مقعدا في البرلمان الحالي الى 20 مقعدا ببركة خامئني ومحور المقاومة”.وأشار فيحان إلى “استمرار التهديدات الأميركية تجاه فيس الخزعلي”، نافيا في الوقت نفسه ما “تحدث به احد السياسيين بأن الخزعلي توسط لدى ايران لقبول الكاظمي”. يذكر ان العصائب منظمة ميليشياوية إرهابية إيرانية دمرت البلاد والعباد.

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