العصائب:على الكاظمي أن يركز على الانتخابات المبكرة

العصائب:على الكاظمي أن يركز على الانتخابات المبكرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب كتلة صادقون النيابية, الاثنين, رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بالتركيز على ثلاثة ملفات مهمة لكونها الأهم للمرحلة الانتقالية وعدم توسيع برنامجه, مبينا ان التركيز على هذه الملفات ستمنحة سرعة في تشكيل الحكومة.وقال العبودي في تصريح  صحفي، إن “اجماع القوى السياسية الشيعية على تكليف مصطفى الكاظمي جاء نتيجة لشعورهم بخطورة وصعوبة المرحلة التي يمر بها العراق ” , مبينا ان ” أي توسيع في البرنامج سوف يولد صعوبة حقيقية امام الكاظمي”.وأضاف ان “كتلة صادقون الجناح السياسي للعصائب والكتل الأخرى ترغب ان يركز برنامج الحكومة الانتقالية على ثلاثة ملفات وهي مواجهة تحدي وباء كورونا ومواجهة التحديات الاقتصادية في انخفاض أسعار النفط واجراء الانتخابات المبكرة”.

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