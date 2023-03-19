العصائب:قانون الانتخابات وفق نظام “سانت ليغو” سيمر بالأغلبية النيابية

العصائب:قانون الانتخابات وفق نظام “سانت ليغو” سيمر بالأغلبية النيابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ميليشيا العصائب حسن سالم ، الاحد ، ان جلسة اليوم ستشهد تمرير قانون سانت ليغو الخاص بانتخابات مجالس المحافظات ، فيما كشف عن اتفاق مبدئي مع المستقلين وفقا لآلية سانت ليغو 1.7 .وقال سالم في حديث صحفي، أن “هناك توافق بين القوى السياسية الرئيسية في البرلمان والمستقلين على تمرير قانون الانتخابات وفقا لآلية “سانت ليغو”، لكن بقاسم حسابي لأصوات الناخبين بقيمة 1.7 ، وبنظام الدائرة الواحدة في كل محافظة .واضاف ان “هناك شبه إجماع على تمرير القانون وفق نظام سانت ليغو، مشيرا إلى أن “الاختلاف حول قضية النسبة والمناقشات التي جرت بين الكتل السياسية الرئيسية والمستقلين على تعديل النسبة من 1.9  إلى 1.7 “.

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