العصائب:وعدا لخامئني سنخرج القوات الأمريكية من العراق

العصائب:وعدا لخامئني سنخرج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الجناح السياسي لمليشيا عصائب أهل الحق، الخميس، ان زعيم العصائب قيس الخزعلي اعطى وعدا لخامئني باخراج القوات الامريكية من العراق ، وقال النائب حسن سالح في حديث صحفي له اليوم:، إن “تحالف البناء عازم على تشريع قانون يلزم باخراج جميع القوات الأجنبية من العراق”، مؤكدا أن “هذا الاجراء هو جزء من الوعد الذي اعطاه قيس الخزعلي لخامئني في شهر كانون الاول 2018 ، واضاف سالم  ان تحالف البناء بكل مكوناته بما فيهم المحور الوطني بزعامة الخنجر والكربولي متفقين على طرد القوات الامريكية من العراق . وتابع سالم أن  التحذيرات الامريكية لا تعني لنا شيء”.وأضاف سالم، أن “هذه التحذيرات تدل على أن أمريكا لديها اهداف واجندات، وهي تريد البقاء في العراق لمدة اطول، لكي تنفذ مشاريعها، لكن هذا الحلم لن يتحقق”، مجددا التأكيد على “تشريع القانون، مهما حذرت أمريكا او دول اخرى”.

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