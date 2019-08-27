العقابي:لامستقبل للعراق في ظل التبعية والفساد الحكومي

العقابي:لامستقبل للعراق في ظل التبعية والفساد الحكومي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب عن تحالف البناء حسين العقابي، الثلاثاء، أن معظم الشخصيات المرشحة للدرجات الخاصة عليهم شبهات فساد او غير مؤهلين لتسنم هذه المناصب، لافتا الى ان العراق اصبح مشلولا بسبب عدم التنفيذ الصحيح للقانون.وقال العقابي في تصريح صحيح، ان “الحكومة في حال كانت شفافة فأنها ستحسم ملف الدرجات الخاصة، لكنها لن تتمكن من ذلك بسبب هيمنة طرف معين متنفذ داخلها ومستحوذ على الجزء الاكبر من الكابينة الوزارية، وهذا النفوذ امتد الى الدرجات الخاصة”.واضاف ان “الخيارات المطروحة للدرجات الخاصة عليها الكثير من النقاط والملاحظات، على الرغم من وجود بعض الشخصيات الجيدة المرشحة لهذه المناصب، الا ان الجزء الاكبر من المرشحين غير مؤهلين لهذه المناصب، وعليهم مؤشرات فساد”.واوضح العقابي، ان “مقدرات الدولة ترتبط بالهيئات والسلطة التنفيذية، حيث ان تلك المؤسسات تحتاج الى شخصيات كفوءة من اجل ادارة البلد بالشكل الصحيح”، مؤكدا أن “البلد مشلول وعاجز عن اتخاذ قرار اداري سليم يصب في مصلحة الشعب العراقي، خاصة مايتعلق بعدم تنفيذ بنود الموازنة”. 

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