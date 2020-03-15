العمليات المشتركة تقرر تعليق تعاونها مع القوات الأمريكية تنفيذاً لأمر ميليشياوي

العمليات المشتركة تقرر تعليق تعاونها مع القوات الأمريكية تنفيذاً لأمر ميليشياوي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، عن تعليقها التعاون مع الجيش الاميركي بعد القصف الجوي على مواقع الحشد الشعبي، فيما كشفت مصادر عسكرية عن قيام القوات الاميركية بعزل نفسها في قاعدة التاجي.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء الطيار تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، ان “قيادة العمليات المشتركة ادانت الاعتداء ضد قوات الحشد الشعبي واعتبرته عملا عدائيا”.وأضاف الخفاجي، أن “التعاون مع التحالف الدولي متوقف بعد الاعتداء كونه يمس منطلق الشراكة لحين الاعلان عن مبدأ شراكة جديد بين القوات العراقية والتحالف الدولي”، مبينا أنه “لا توجد اي جهة اعلنت مسؤولتها عن هجوم التاجي وان تسارع الاحداث اخر الاعلان عن نتائج الاعتداء الاميركي والقصف على التاجي”.الى ذلك ذكرت مصادر عسكرية، أن “تعزيزات عسكرية اميركية وصلت إلى المواقع الأميركية في العراق عبر مطار عسكري قرب مطار بغداد”، مبينة ان ” الاميركيين عزلوا أنفسهم عن القوات العراقية داخل قاعدة التاجي”. وفي السياق نفسه أكد ضابط من الجيش العراقي برتبة لواء ركن اليوم، ان نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير ياراللة المقرب من إيران وميليشياتها في العراق استلم أمرا من ميليشيا كتائب حزب الله والعصائب بايقاف التعامل مع القوات الأمريكية  وجاءت الاستجابة الفورية من قبله بتعليق العمل مع القوات الأمريكية.

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