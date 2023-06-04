العيساوي لبارزاني:تحالف الانبار سيكون في خدمة رغبات حزب بارزاني

العيساوي لبارزاني:تحالف الانبار سيكون في خدمة رغبات حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، اليوم الاحد، مع زعيم تحالف الانبار الموحد، رافع العيساوي مستجدات الوضع السياسي في البلد.وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان، أن “زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، استقبل اليوم، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، زعيم تحالف الانبار الموحد، رافع العيساوي”.وأضاف أنه “جرى خلال اللقاء، تبادل الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع السياسية وآخر المستجدات في العراق”.

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