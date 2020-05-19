الغانمي وزيدان يبحثان “تطبيق” القانون

الغانمي وزيدان يبحثان “تطبيق” القانون
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي، فائق زيدان، الثلاثاء (19 أيار 2020)، مع وزير الداخلية عثمان الغانمي تطبيق القانون ومكافحة الجريمة،  وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان ، أن “رئيس القضاء فائق زيدان استقبل بمكتبه وزير الداخلية عثمان الغانمي لبحث تطبيق القانون ومكافحة الجريمة”.وأضاف، أن “زيدان ناقش مع وزير الداخلية اجراءات التعاون مع الوزارة في تطبيق القانون ومكافحة الجريمة بمختلف صورها”.

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