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نصر سياسي لكردستان..بعد إضافة تريليون دينار على حصة الإقليم أصبحت نسبتهم 17%
السفارة الإيرانية:جهانغيري سيزور بغداد الأربعاء المقبل لبحث التحالفات والانتخابات العراقية!
الفتلاوي:سليم الجبوري “مخادع”
الدملوجي:سليم الجبوري يمنع النواب من الإدلاء بتصريحاتهم
العبادي يترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني
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يونس محمود رئيسا لرابطة اللاعبين الدوليين القدامى
عكاظ السعودية:قطر تشكل “لوبياً خبيثاً” لاقتحام الاتحاد العراقي لكرة القدم
نيمار مهددًا بالاستمرار مع فريقه الفرنسي خلال المرحلة المقبلة
اللقاء العراقي السعودي على استاد البصرة تأكيدا لتعزيز الأخوة بين البلدين
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفض الحضور لمبارة العراق- السعودية في البصرة
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