الفتلاوي:سليم الجبوري “مخادع”

الفتلاوي:سليم الجبوري “مخادع”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت رئيس حركة “إرادة” النائبة حنان الفتلاوي، الاثنين، عن كواليس التصويت على “خطأ الموازنة” الخاص بإقليم كردستان والحشد الشعبي، مشيرة إلى أن التصويت جرى بـ”حيلة” كردية و”خداع” رئيس البرلمان سليم الجبوري لنواب التحالف الوطني.وقالت الفتلاوي في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، إنه “بعد ان اتفق نواب كردستان على حيلة لاعادة نسبتهم في الموازنة من خلال اضافة ترليون دينار عراقي لموازنة الاقليم من خلال مقترح تعديل على الموازنة قدموه اليوم”.وأضافت أنه “وبعد اعتراضي استطعنا اسقاطها بالتصويت مجدداً اليوم ، لكن رئيس المجلس خدع بعض نواب التحالف الوطني باعادة التصويت على الفقرة وبالفعل صوتوا عليها وعندما اعترضت هاجموني وهددني رئيس المجلس باخراجي من القاعة”.وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم، على تصحيح خطأ ورد سهوا في قانون الموازنة العامة بشأن تخصيص 3 تريليون دينار بدلا من 2 تريليون دينار مخصصة ضمن تعويضات الموظفين وتشمل اقليم كردستان والحشد الشعبي.

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