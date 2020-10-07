الفياض:الحشد سيبقى سنداً وحامياً للمذهب ولمرجعيته

الفياض:الحشد سيبقى سنداً وحامياً للمذهب ولمرجعيته
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن الحشد الشعبي سيبقى سندا وحافظا للمذهب ، معربا عن شكره لمقام المرجعية الدينية العليا.وقال الفياض في بيان ، إن “ الحشد الشعبي انطلق ببناء المرجعية الدينية العليا ويتحرك بتعبئة حسينية”، مؤكدا أن “ الحشد الشعبي مازال على ذات النهج حاضرا مع مشروع المقاومة الإسلامية”.وأضاف أن “الزيارة الأربعينية عززت التلاحم بين أبناء المذهب الشيعي والحشد الشعبي”، مشددا على ان “الحشد سيكون سندا للمذهب ولمرجعيته  في كل الملمات”. مشيرا في الوقت ذاته إلى ما تشهده الزيارة الأربعينية من استذكار لقادة النصر وتضحياتهم.وقدم رئيس هيئة الحشد الشعبي شكره وتقديره وعرفانه إلى “مقام المرجعية الدينية العليا التي تحظى كل هذه التشكيلات وكربلاء برعايته”. 

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