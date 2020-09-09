الفيفا تطالب نادي الزوراء بدفع مستحقات اللأعب شادراش كويسي

الفيفا تطالب نادي الزوراء بدفع مستحقات اللأعب شادراش كويسي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بات نادي الزوراء الرياضي، مهدداً بعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمنعه من ابرام أي تعاقد لثلاث سنوات في حال لم يدقع ملزماً يدفع المستحقات المالية لمحترفه الغاني السابق شادراش كويسي.وقال محامي اللاعب نصر عزام في تصريح صحفي، إن “المحترف الغاني، كسب قضيته التي رفعها ضد نادي الزوراء لدى فيفا ومحكمة كاس”.وأوضح أن “إدارة النادي باتت مهددة بعقوبة عدم التوقيع مع أي لاعب في حال لم تسدد مستحقات موكلي المتأخرة بأسرع وقت ممكن”، مشيراً الى أن “العقوبة ستكون لمدة ثلاث سنوات”.ولعب المحترف الغاني لمدة موسم واحد مع النوارس عام 2019  ولم يتسلم مستحقاته المالية بشكل كامل.

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