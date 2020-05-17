القائد العام يسأل الداخلية ..أين أختفوا المغيبين والمخطوفين ؟؟؟!!

بغداد/شبكة أخبار العراق- وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد (17 أيار 2020)، بضرورة الإسراع بالكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين .

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ، إن الأخير “زار اليوم الأحد مقر وزارة الداخلية والتقى بوزيرها عثمان الغانمي وعدد من المسؤولين في الوزارة” .

وأضاف أن “الكاظمي وجه من مقر الوزارة بضرورة الإسراع بالكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين “.

وكانت حركة رافضون، دعت، في الاربعاء الماضي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى الكشف عن مصير المغيبين والمفقودين من أبناء المكون السني.

وذكرت الحركة في بيان، أنه “التزاماً بمتابعة المظالم الكارثية التي اصابت المكون السني و تفاؤلاً بالقرارات المسؤولة بإطلاق سراح المتظاهرين الذين طالبوا بحقوق الشعب، فإننا ندعو حكومة الكاظمي الى إثبات حسن النية تجاهنا وذلك باتخاذ إجراءات جادة لكشف مصير المغيبين وبيان مصير الآلاف من ابنائنا الذين فقدوا إبان الحرب على داعش والذين أثبتت مقاطع فديو كثيرة اعتقالهم من قبل مليشيا الحشد المتنفذة ظهر بها الآسرون يتوعدون المعتقلين بالقتل ناهيك عن الرفات التي دفنت بأسماء مجهولة في مقابر النجف و وثقها الاعلام”.

وأضافت “نريد كشف الحقائق ومعاقبة الجناة وتعويض عوائل المغدورين، كما نطالب بكشف حقيقة السجون الخاصة الموجودة في جرف الصخر و المدن التي هُجِر اهلُها تحت سمع وبصر الحكومات السابقة، وتبقى قضية قانون العفو العام و إطلاق سراح المعتقلين الابرياء قضيتنا الرئيسية، إذ مازال الآلاف من ابنائنا يرزحون في السجون الثقيلة وينتظرون تنفيذ احكام الإعدام في قضايا يشهد الجميع انها كانت ملفقة لأسباب طائفية انتقامية، لم تطبق بها نصف مقتضيات التحقيق المهنية بشهادة القاضي العادل رحيم العگيلي”.