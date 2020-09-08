القانونية النيابية:الخلافات ما زالت مستمرة حول تعدد الدوائر الانتخابية

القانونية النيابية:الخلافات ما زالت مستمرة حول تعدد الدوائر الانتخابية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، اليوم الثلاثاء، أن الكتل السياسية لم تحسم موضوع الدوائر المتعددة حتى الان.وقال همزة في حديث صحفي، إن “الكتل السياسية لم تتوصل حتى الان الى حل جذري يحسم مشكلة الدوائر المتعددة”، مبيناً أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يتجول بين رؤساء الكتل لإقناعهم بالوصول الى حل وسط يرضي الجميع”.واضاف أن “نظام الدوائر المتعددة صعب جداً، لوجود مناطق متنازع عليها ويصعب تقسيمها، كما توجد مشكلة اخرى تخص قانون المحكمة الاتحادية، وهي ايضا تحت طائلة النقاش حتى الان”.ولفت الى أن “الكتل الكردستانية لا تفضل الدوائر المتعددة وانما هي مع الدائرة الواحد”.

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