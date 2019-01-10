القانونية النيابية:قانون الخدمة الاتحادية جاهز للقراءة الأولى

القانونية النيابية:قانون الخدمة الاتحادية جاهز للقراءة الأولى
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية رفاه العارضي، الخميس ، أن قانون الخدمة الاتحادية جاهز للقراءة الأولى، مشيرة إلى أنه كان من المرجح إدراج القانون على جدول أعمال جلسة اليوم.وقالت العارضي في تصريح  صحفي له اليوم: إن “قانون الخدمة الاتحادية جاهز للقراءة الأولى وكنا نتوقع إدراجه على جدول أعمال جلسة اليوم”، مبينا أن “مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد لم يصل لغاية الان إلى اللجنة القانونية”.وأضاف أن لجنتها “ستعمل على المشروع في حال وصوله إلى اللجنة”، مشيرا إلى أن “هناك عدد من مشاريع القوانين داخل اللجنة القانونية في طور الاعداد”. 

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