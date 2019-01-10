القانونية النيابية:قانون الخدمة الاتحادية جاهز للقراءة الأولى

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حزب علاوي يدعو إلى إشراف القضاء على انتخابات مجالس المحافظات بدلا من مفوضية الانتخابات
الحكيم ومعصوم :انسداد العملية السياسية تتطلب إلى عامل…لفتحها!
وزير الخارجية العراقي ونظيره القطري يتفقان على تعزيز التعاون بين البلدين
صالح يؤكد على أن العراق يسعى لإقامة أفضل العلاقات مع أشقائه العرب
الاتحاد الوطني:حكومة مسرور ستتأخر بسبب حصص المناصب
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النزاهة النيابية:أتاوات المسؤولين المتنفذين وراء فساد المشاريع الاستثمارية
وزير النفط الإيراني يصل بغداد ويلتقي بالغضبان
المجلس العالمي للذهب:اكثر من 96 طنا احتياطي العراق من الذهب
وزير النفط الإيراني:سيبقى العراق تحت رحمة مشتقاتنا النفطية!
الاقتصاد النيابية:إيران أوعزت لأدواتها في العراق تجريف البساتين وتدمير الزراعة
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