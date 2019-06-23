القانونية النيابية تطالب بإحالة قرار الحلبوسي بمنح النواب المستبدلين الراتب التقاعدي إلى المحكمة الاتحادية

القانونية النيابية تطالب بإحالة قرار الحلبوسي بمنح النواب المستبدلين الراتب التقاعدي إلى المحكمة الاتحادية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، إحالة قرار مجلس النواب بمنح النواب المستبدلين وصف “نائب سابق”والراتب التقاعدي الى المحكمة الاتحادية للبت به.وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح  صحفي، إن “قرار رئاسة مجلس النواب بمنح النواب المستبدلين وصف نائب سابق وراتب تقاعدي أصبح محل جدل وبحاجة إلى قرار قضائي”، لافتا إلى إن “القرار يجب إن يحال للمحكمة الاتحادية للبت به”.وأضاف أن “قانون التقاعد سيشمل من تجاوز عمره الـ60 عاما إضافة إلى خدمة أكثر 15 سنة فقط وبخلاف ذلك يعد أمرا غير قانوني”، مبينا أن “النواب المستبدلين لا يحق لهم اخذ الرواتب التقاعدية إذا لم يتحقق شرط الخدمة والسن التقاعدي”.واعتبر رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمة، في وقت سابق، منح النواب المستبدلين بقرارات المحكمة الاتحادية خاطئ ولا أساس قانوني له.

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