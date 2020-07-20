الكاظمي:لن نسمح بعودة الطائفية وأهل الطارمية من أبناء العراق الأصلاء

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الإثنين (20 تموز 2020)، خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية في قضاء الطارمية شمالي بغداد، إن هناك محاولات لإحياء الطائفية وسنتصدى لها.وذكر القائد العام للقوات المسلحة في بيان ، أن “الجهود التي تبذلها قواتنا البطلة لتعقّب الخلايا الإرهابية النائمة كبيرة، ولن نسمح بوجود فتنة في الطارمية أو في أي منطقة بالعراق، فأبناء الطارمية أبناؤنا، وقواتنا تعمل جاهدة لحمايتهم”.واضاف البيان أن “محاولة النيل من قواتنا البطلة بالشائعات مرفوضة، ولا نقبل بها”، مبينا أن “هناك من يحاول أن يحيي الطائفية مجددا، وسنتصدى لهذا الأمر”.ولفت إلى أن “قواتنا التي سطرت أروع الانتصارات والبطولات في محاربة الإرهاب هي محل فخر كل أبناء شعبنا، وتحافظ على أمن مواطنينا في جميع المدن”.وفي وقت سابق، وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إلى قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، للاطلاع على الواقع الأمني والخدمي.وقالت الوكالة الرسمية، إن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وصل ظهر اليوم الاثنين، إلى قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد للاطلاع على الواقع الأمني والخدمي، بعد التوترات الأمنية التي شهدها القضاء خلال الأسبوع الحالي”.وعقد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعا بالقيادات الأمنية في قضاء الطارمية .