الكاظمي:نحن فخورون بالعلاقة مع الولايات المتحدة

الكاظمي:نحن فخورون بالعلاقة مع الولايات المتحدة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- عبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، عن فخره بالعلاقات الاميركية العراقية، مبينا ان قرار تطبيع العلاقات بين اسرائيل والامارات هو قرار اماراتي ويحب علينا عدم التدخل،وقال الكاظمي في تصريح لـ”واشنطن بوست” ، انه “نريد قوات اميركية تركز على التدريب وبناء القدرات العراقية ولسنا بحاجة الى قوات للقتال”.واضاف ان “القادة العراقيون السابقون كانوا يشعرون بالاستحياء من الاقرار بالدعم العسكري الاميركي في العراق ونحن نشعر ان هذه العلاقة لا تحرج احدا، نحن فخورون بها”.وتابع الكاظمي ان ” قرار تطبيع العلاقات بين اسرائيل والامارات هو قرار اماراتي ويحب علينا عدم التدخل مطلقا” .

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