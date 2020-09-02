الكاظمي نزولا لأمر الميليشيات..القوات الأمنية انكسرت هيبتها بسبب المتظاهرين!!!

الكاظمي نزولا لأمر الميليشيات..القوات الأمنية انكسرت هيبتها بسبب المتظاهرين!!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،مساء امس الثلاثاء، الوزراء بلقاء المتظاهرين لشرح ظروف الدولة واتخاذ اجراءات سريعة، فيما أكد أن هناك أطراف تعتاش على الفوضى.وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء ليوم امس، إن “عندما تحاول الحكومة إعادة هيبة الدولة، تحدث ضجة لأن الكثير من الأطراف تعتاش على الفوضى،  كي تكون الدولة ضعيفة وتفقد هيبتها”. وأضاف، “نعترف بأن الأجهزة الأمنية لم تستطع القيام بواجباتها بسبب انكسار معنوياتها بسبب تظاهرات اكتوبر الماضي، ونعمل الآن على استعادة هيبة الدولة عن طريق تطبيق القانون وتحدي الجماعات الإجرامية والسلاح المنفلت، وبدأنا الإجراءات على مدى الأسبوع الماضي”.وتابع، “من حق المواطن أن يتظاهر، ولكن ليس من حقه التظاهر لصناعة الفوضى، وعلى الوزراء العمل على الالتقاء بالمتظاهرين لشرح ظروف الدولة،ويجب أن تكون الإجراءات سريعة، وقريبا ستقوم الأجهزة الأمنية بعمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون”.وأشار الى أنه “ليس المطلوب من الحكومة صنع معجزات كبيرة، إنما المطلوب هو توفير الأمن وحماية الاقتصاد من الانهيار والوصول الى الانتخابات”.والسؤال الموجه للكاظمي،من انتهك سيادة الدولة وافقد هيبتها المتظاهرون ام الميليشيات التي تقتل وتختطف وتغتصب وتسرق وتحرق وتقصف المواقع الحكومية بالكتيوشا وداست على صور القائد العام ورئيس الوزراء تحت احذيتهم؟؟؟؟!!!.

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