الكاظمي والبارزاني يؤكدان على التعاون بين مؤسسات الدولة

الكاظمي والبارزاني يؤكدان على التعاون بين مؤسسات الدولة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأربعاء (02 أيلول 2020)، رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، فيما أكد الأخير أن الكرد يعتزون بعراقيتهم والعمل من أجل سيادة العراق.وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، إنه “جرى خلال اللقاء بحث الملفات المهمة التي من شأنها أن تعزز التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة في كل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن إطار المبادئ والعمل الذي رسمه الدستور”.وأضاف، أنه “جرى التطرّق الى الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، وكذلك الجهود المستمرة والتنسيق لمكافحة خلايا داعش النائمة، وملاحقة فلول الإرهاب الذي لا مكان له على أرض العراق، إذ جرى التأكيد على أهمية الدور الذي تؤديه قوات حرس الإقليم البيشمركة كجزء متكامل من المنظومة الأمنية العراقية”.من جانبه أعرب بارزاني بحسب البيان، عن “تفاؤله بالخطوات المتخذة من أجل تعزيز آليات العمل المشترك بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”،مشدداً على أن “الكرد يعتزون بعراقيتهم، وأنهم عازمون على إدامة العمل من أجل استقرار العراق وأمنه وسيادته”.وأكد بارزاني “اعتزاز إقليم كردستان بالدور الذي بدأ العراق بتمثيله على الصعد الإقليمية والدولية، وفي ضوء الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين العراق والدول الصديقة، والتفاهمات الأساسية لما فيه مصلحة العراق والأمن والاستقرار الإقليمي”.

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