الكاظمي وتولر يؤكدان على “ضبط الأمن”

الكاظمي وتولر يؤكدان على “ضبط الأمن”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولر، يرافقه قائد قوات التحالف ضد الإرهاب في العراق، الجنرال بول كالفيرت.وبحث الكاظمي خلال اللقاء وفقاً لبيان صادر عن مكتبه تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق في المجال الأمني، كما جرى بحث آخر الجهود المتواصلة في ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي. وتطرّق اللقاء كذلك الى الملفات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.

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