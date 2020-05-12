الكاظمي يترأس الجلسة الثانية لمجلس الوزراء

الكاظمي يترأس الجلسة الثانية لمجلس الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء (12 ايار 2020)، جلسته الاعتيادية الثانية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب ، إن “الكاظمي ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء”.وعقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت (09 ايار 2020)، الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، بعد منح حكومته الثقة من قبل مجلس النواب العراقي ليلة الأربعاء الماضي.وأصدر مجلس الوزراء في جلسته الأولى، برئاسة الكاظمي، قرارات مهمة بشأن رواتب المتقاعدين وعجز موازنة 2020 وعدد اخر من الملفات .وذكر المكتب الاعلامي، أنه “في بداية الجلسة، رحب رئيس مجلس الوزراء بأعضاء الحكومة”، داعيا الى “العمل الجاد في خدمة شعبه”.وقال الكاظمي، وفقا للبيان، إن “قيمة عملنا هي تحقيق النجاح في الوضع الصعب وتحويل الأزمة الى فرصة وأمل”.وعن موضوع الانتخابات، أكد الكاظمي أن “من أولويات هذه الحكومة تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات، ونحن داعمون لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي شريك حقيقي للحكومة للوصول الى انتخابات نزيهة وعادلة”.واشار البيان، الى أن “مجلس الوزراء ناقش آليات عمله والأوضاع الاقتصادية والصحية والقضايا المعدّة لجدول اعماله”.

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