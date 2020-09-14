الكاظمي “يثمن”دور الحشد في دفن الموتى “مقابل ثمن”!!!!!

الكاظمي “يثمن”دور الحشد في دفن الموتى “مقابل ثمن”!!!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كرم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، عددا من منتسبي اللواء الثاني بالحشد الشعبي الذين بادروا بالتطوع لتجهيز ودفن المتوفين بجائحة فيروس كورونا المستجد في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف بالتعاون مع طبابة الحشد الشعبي.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي ، أنه “جاء ذلك في كتاب الشكر والتقدير المؤرخ ٦ ايلول ٢٠٢٠ وهذا نصه:  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. لموقفكم الإنساني النبيل المتمثل بتحملكم خطورة التعامل مع جثامين المتوفين نتيجة الإصابة بفايروس كورونا ،نقدم اليكم شكرنا وتقديرنا لجهودكم المبذولة في اداء الواجبات المكلفين بها ،وتفانيكم بتقديم خدماتكم ، آملين منكم بذل المزيد من العطاء خدمةً لبلدنا وشعبنا”.الجدير بالذكر أن عدداً من منتسبي اللواء الثاني بالحشد الشعبي وبالتعاون مع طبابة الحشد الشعبي تطوعوا لتولي عملية تجهيز ودفن جثامين المتوفين بالجائحة وبناء قبورهم بشكل نموذجي ومجاني على نفقة اللواء الثاني. يذكر ان دفن موتى كورونا في النجف من قبل اللواء الثاني حشد حدد بمبلغ 8 ملايين دينار للجثة الواحدة بموجب عقد ابرم مع إدارة المحافظة.

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