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الكاظمي يزور النسخة الثانية من الحشد الشعبي “الأمن الوطني”
كوجر:ثورة الشعب الكردي على الأبواب ضد فساد حكومة الإقليم
الكاظمي يؤكد على أهمية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين العراق والكويت
مشعان:المالكي من تسبب بسقوط الموصل انتقاما لإنتصار العراق على إيران في حرب الثمانينات
حزب طالباني:الوفد الكردي قريبا في بغداد لبحث الملف النفطي والمالي
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غداً..اجتماع روسي إيراني تركي في أنقرة بشأن سوريا
الصحة العالمية:قارتي أميركا الشمالية والجنوبية الأكثر إصابة في فيروس كورونا
السعودية..مشاورات إقليمية لإثراء منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين
أميركا تسجّل 819 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
أون يترأس أول اجتماع للمكتب السياسي بعد أيام من تهديدات شقيقته لكوريا الجنوبية
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
كارثة مالية في العراق جراء الفساد والفشل
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