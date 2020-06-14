الكاظمي يزور النسخة الثانية من الحشد الشعبي “الأمن الوطني”

الكاظمي يزور النسخة الثانية من الحشد الشعبي “الأمن الوطني”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد (14 حزيران 2020) ضرورة تحقيق الأمن الاقتصادي وحماية مصالح الدولة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الاخير “أجرى زيارة الى مقر جهاز الأمن الوطني، وعقد اجتماعا مع رئيس الجهاز ووكيله والمديرين العامين فيه”.وأثنى الكاظمي، خلال الاجتماع، على “جهود العاملين في جهاز الأمن الوطني، ودورهم في محاربة الإرهاب وتقديم التضحيات، وفي تحصين الأمن الداخلي للبلاد”.وبيّن الكاظمي أن “العراق يواجه تحديات كبيرة، لاسيما الاقتصادية منها، والتي تنعكس بشكل وآخر على الواقع الأمني، مؤكدا أن لدى الحكومة خططاً عديدة لتجاوز هذه الأزمات ومواجهة التحديات”.ولفت الى “أهمية تحقيق الأمن الاقتصادي في هذه المرحلة، وقدرة الحكومة على حماية وتأمين المصالح الاقتصادية للدولة، من أجل سلامة المواطنين واستقرار البلد أمنيا”.وأكد رئيس مجلس الوزراء “ضرورة حماية وحفظ كرامة المواطن، وأن يتم التعاطي مع الجميع وفق مبادئ حقوق الإنسان”، مشددا في الوقت نفسه على “عدم السماح لأحد أو لأية جهة بالاعتداء على الأجهزة الأمنية”.يذكر ان الامن الوطني 99% هم من منتسبي احزاب الحشد.

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