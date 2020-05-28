الكاظمي يطمئن غوتيريش بترسيخ حقوق الإنسان العراقي وتحقيق العدالة

الكاظمي يطمئن غوتيريش بترسيخ حقوق الإنسان العراقي وتحقيق العدالة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، الخميس، استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في تحديد الفرص والعمل بشراكة بنّاءة مع الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي لترسيخ الاستقرار في البلاد.وذكر مكتب الكاظمي في بيان ت، ان”الاخير تلقى اتصالاً هاتفياً من غوتيريش، حيث هنأ في بداية الاتصال الكاظمي، بمناسبة تسنمه مهامه، معربا عن امنياته بنجاح الحكومة في مواجهة التحديات المختلفة، فضلا عن استكمال الكابينة الوزارية ، فيما قدّم التهنئة للكاظمي والعراقيين بمناسبة عيد الفطر المبارك”.وأشار البيان الى انه “جرى خلال الاتصال بحث تداعيات أزمة كورونا التي تجتاح العالم بأسره، وتأثيراتها الاقتصادية، وجهود الحكومة في مكافحة هذه الجائحة، بوصفها أزمة انسانية تستدعي التضامن واستنفار جميع الجهود لعبورها، اضافة الى مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة”.ودعا الكاظمي الأمم المتحدة وأمينها العام، الى”إبداء التعاون المطلوب في إنجاز الانتخابات التشريعية في العراق والتحضير لها، بعد استكمال إقرار قانون الانتخابات الجديد، والتعاون الدولي من جانب الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمساعدة العراق في تجاوز أزمته المالية، وآثار جائحة كورونا على الاقتصاد العراقي”.واكد الكاظمي، أنّ” الفريق الحكومي الجديد يبذل الجهود لتعزيز سيادة العراق واستقراره، وهو ماضٍ في التصدي للتحديات التي تشمل توفير الخدمات وتنمية الاقتصاد ومحاربة الفساد، فضلا عن ترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتعزيز سلطة القانون”.من جانبه أكد غوتيريش، “استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في تحديد الفرص، والعمل بشراكة بنّاءة مع الحكومة العراقية لترسيخ الاستقرار في البلاد فيما اعرب عن تفاؤله بالخطوات التي اتخذتها حكومة الكاظمي”، واصفاً إياها بـ”أنها كانت خطوات مهمة ومشجّعة وحكيمة”.

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