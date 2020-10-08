الكاظمي يُبشر العراقيين “بنجاح الزيارة الأربعينية”

الكاظمي يُبشر العراقيين “بنجاح الزيارة الأربعينية”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، (08 تشرين الأول، 2020)، بذكرى الزيارة الأربعينية، إن المبادىء السامية التي قامت عليها ثورة الحسين متجذرة.وذكر الكاظمي في تغريدة عبر منصته بـ”تويتر”، أن “زيارة الأربعين بجموعها المؤمنة المليونية وإرثها الراسخ وحرص الجميع على اتمامها بأمن وسلام، تؤكد ان المبادئ السامية التي قامت عليها ثورة الحسين متجذرة”.واضاف أن “راية الايمان محتشدة في الضمائر جيلاً بعد جيل، وان السير في طريق الحسين مشقّة وصبر وتفانٍ، وهو نبذ للعنف والكراهية”.وفي وقت سابق، اعلنت العمليات المشتركة، الخميس، (08 تشرين الأول، 2020)، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية.

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