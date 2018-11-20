الكربولي:مقتدى الصدر من منظومة الفساد!

الكربولي:مقتدى الصدر من منظومة الفساد!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم ، على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قائلا: “رمتني بدائها وانسلت”.ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، رسالة الى رئيس تحالف الفتح هادي العامري، فيما طرح خيارين للعامري اما المضي على الاتفاق او “يأخذوا كل مغانمهم”، بحسب قوله.وكتب الكربولي في تغريدة على موقع تويتر ، “رمتني بدائها وانسلت، وهو مثل يضرب لمن يتهم صاحبه بأمر هو فيه ولا يراه من نفسه”.واوضح ان “بعض السياسيين يفعل ذلك، ولا يخدعون سوى انفسهم، وهم لا يشعرون”.

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