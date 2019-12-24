الكعبي والعاقولي للرئيس العراقي: تحالف سائرون هو الكتلة الأكبر

الكعبي والعاقولي للرئيس العراقي: تحالف سائرون هو الكتلة الأكبر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عقد النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي ورئيس كتلة سائرون حسن العاقولي، الثلاثاء، اجتماع مع رئيس الجمهورية برهم صالح بشان الكتلة الأكبر.وقال مصدر مطلع، إن “النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي ورئيس كتلة سائرون حسن العاقولي عقدا اليوم، اجتماعا مع رئيس الجمهورية برهم صالح”.وأضاف المصدر، أن “الاجتماع يأتي لغرض تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان وهو تحالف سائرون”.وذكرت مصادر برلمانية، إن “القيادي في تحالف البناء ذات الارتباط الايراني رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سلم رئيس الجمهورية كتابا بشأن الكتلة الأكبر”.وأضافت، أن “الحلبوسي أكد للرئيس ان البناء هي الكتلة الأكبر في البرلمان”.وكان رئيس الجمهورية قد خاطب البرلمان بوقت سابق، لتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي يقع على عاتقها اختيار رئيس الحكومة.

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