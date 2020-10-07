الكويت..الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولياً للعهد

الكويت..الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولياً للعهد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوماً أميرياً، يقضي بتزكية مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد، وسيتم ارسال الأمر الأميري اليوم لمجلس الأمة، لمبايعة ولي العهد غداً.وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح أن أسرة آل صباح قد باركت تزكية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد. متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت.

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