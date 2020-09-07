اللأعب رسن يجدد عقده مع فريق بيرسبوليس

اللأعب رسن يجدد عقده مع فريق بيرسبوليس
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بغداد/شبكة أخبار العراق- جدد نجم المنتخب الوطني، بشار رسن، عقده مع بيرسبوليس الايراني حتى صيف العام المقبل.وقال رسن لـ /المعلومة/ ان “عقدي مع بيرسبوليس تم تجديده لعام اضافي”.واوضح بالقول، “اشعر بسعادة كبيرة لتجديد عقدي مع الفريق حيث ابحث عن الاستقرار وتحقيق المزيد من الالقاب”.يذكر ان رسن يلعب في صفوف بيرسبوليس منذ ثلاث سنوات. 

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