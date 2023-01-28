اللاعب الأردني المحترف حداد يتعاقد مع فريق الشرطة العراقي

اللاعب الأردني المحترف حداد يتعاقد مع فريق الشرطة العراقي
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- باشر اللاعب المحترف الأردني إحسان حداد، تدريباته مع فريق الشرطة العراقي، قبل المشاركة في المباريات الرسمية المقبلة.وكتب حداد عبر حسابه على “فيسبوك” : “فصل آخر يبدأ”، في إشارة لبدء تدريباته مع نادي الشرطة.وتعدّ هذه التجربة الاحترافية الثانية لحداد، في ملاعب الكرة العراقية. وكان نادي الشرطة العراقي قد اتفق مع حداد، قبل نحو شهر، وسيمتد عقده مع النادي لأربعة شهور فقط. ولم يوضح حداد، الذي يشغل مركز الظهير الأيمن، وجهته الاحترافية المقبلة في الأردن، حيث أصبح لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع الفيصلي الأردني.هذا وتسعى إدارة الفيصلي من جانبها لتجديد عقد حداد، الذي شكل إضافة مهمة للفريق في الموسم الماضي، وساهم في إحرازه للقبي الدرع ودوري المحترفين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *