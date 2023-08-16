المالكي:نحن في خدمة أمريكا وتحقيق رغباتها

المالكي:نحن في خدمة أمريكا وتحقيق رغباتها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاربعاء (16 آب 2023)، أن العراق يستعد لخوض الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي، مبيناً استعداد العراقيين لانتخاب من يمثلهم في الحكومات المحلية. وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ، أن “الأخير، استقبل بمكتبه اليوم سفيرة الولايات المتحدة الامريكية الينا رومانسكي”، مبيناً أن “الجانبين استعرضا خلال اللقاء مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن زيارة الوفد الامني العراقي الى واشنطن مؤخرا وحرص بغداد وواشنطن على تفعيل بنود اتفاقية الاطار الاستراتيجي وفق جدول زمني محدد”.واشار رئيس ائتلاف دولة القانون بحسب البيان الى “اهمية استمرار التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات”، مؤكداً أن “الاستقرار السياسي والامني الذي تشهده البلاد سيسهم في استئناف عملية الاعمار والبناء ودخول الشركات الامريكية الكبرى، داعياً “الشركات الامريكية الى العمل في العراق سيما في مجال الطاقة”.ومن جهتها، جددت السفيرة الأمريكية دعم بلادها لاستقرار العراق، مؤكدة الاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين.

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