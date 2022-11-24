المالية النيابية:إقرار الموازنة العامة مطلع 2023

المالية النيابية:إقرار الموازنة العامة مطلع 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، يوم الخميس، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كلف وزارتي المالية، والتخطيط بالإسراع في إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام 2023.وقال الكاظمي في حديث صحفي، إن الموازنة ستكون متطابقة مع البرنامج الحكومي، وتتضمن مجالات استثمارية بنسبة أكبر مقارنة مع الموازنات السابقة لتحريك الاقتصاد العراقي، مع تخصيص مبالغ للمحافظات في تنمية الاقاليم.وأضاف أن مسودة قانون الموازنة ستكون جاهزة في مجلس الوزراء في بداية الشهر المقبل بمبلغ الإجمالي يقدر بـ 150 تريليون دينار، ومن بعدها تُرسل إلى مجلس النواب، متوقعا أن يصوت البرلمان على قانون الموازنة بعد القراءة والتعديل في كانون الثاني للعام 2023.وحدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مطلع الشهر الجاري، الأولويات الواجب التركيز عليها هي قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل.جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً ضم وزيرة المالية طيف سامي، ووزير النفط حيان عبد الغني، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، وعدداً من المستشارين، وناقشوا ملف مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، وضرورة الإسراع بإعداده، وإرساله الى مجلس النواب.ووجّه السوداني بأهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات

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