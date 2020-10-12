المالية النيابية:تخبط في تصريحات وزارة المالية

المالية النيابية:تخبط في تصريحات وزارة المالية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الاثنين، وزارة المالية إلى وضع حد للتصريحات المتناقضة حول تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين لهذا العام، مشيرا إلى أن مجلس النواب لم يتسلم أي ورقة إصلاحية لغاية الان .وقال الصفار في تصريح صحفي، إن “هناك تخبط واضح من قبل وزارة المالية في تصريحاتها المتناقضة”، مبينا أن “البرلمان لم يتسلم أي ورقة إصلاحية من الحكومة أو المالية وبالتالي نسمع من الإعلام فقط”.وأضاف أن “مجلس النواب بانتظار وصول أي شي من الحكومة يعزز عملها بشأن تأمين الرواتب بعيدا عن مسألة الاقتراض”.وأشار الصفار إلى ان “وزارة المالية بمحاولة التنصل من المسؤولية والسعي الى احراج مجلس النواب من خلال تصريحات متناقصة وغير واقعية بشان تامين الرواتب للاشهر القادمة”. 

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