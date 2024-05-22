المالية النيابية:س”ندرس”موازنة 2024 مع الجهات ذات العلاقة

المالية النيابية:س”ندرس”موازنة 2024 مع الجهات ذات العلاقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأربعاء، أن اللجنة بانتظار جداول الموازنة لمناقشتها مع وزيري المالية والتخطيط، مشيراً الى أن للتصويت عليها سيكون قبل انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان.وقال العطواني في حديث صحفي، إن “جداول الموازنة للعام 2024 وصلت اليوم إلى مبنى مجلس النواب وموجودة حاليا في مكتب رئيس مجلس النواب بالإنابة، وسيتم مناقشتها فور وصولها إلى اللجنة المالية”.وأضاف، أن “اللجنة المالية النيابية ستدرس وتناقش جداول الموازنة بشكل مفصل مع الجهات المعنية من خلال استضافتهم في اللجنة”، معلناً استضافة وزيرة المالية ووزير التخطيط لمناقشة جداول الموازنة، خلال الأيام المقبلة”.واشار العطواني الى “عزم اللجنة المالية النيابية على مناقشة جداول الموازنة واكمال القراءة الاولى والثانية والتصويت عليها قبل انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب”.وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني  الأحد الماضي، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ”144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار”.

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