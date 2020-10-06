المالية النيابية:وزير المالية أثقل كاهل البلاد بديون كبيرة

المالية النيابية:وزير المالية أثقل كاهل البلاد بديون كبيرة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد مظهر الجبوري، اليوم الثلاثاء (06 تشرين الأول 2020)، إن وزير المالية أثقل كاهل البلاد بديون كبيرة، فيما أشار إلى أن الورقة الإصلاحية البيضاء تحولت إلى سوداء، على حد قوله.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “الحكومة توّجه بوّصلة مشكلة تأخير دفع الرواتب إلى مجلس النواب، وهو بريء منها”، لافتاً إلى أن “وزير المالية تعهد قبل استلامه منصبه بتقديم ورقة بيضاء للإصلاحات الاقتصادية الشاملة، رغم الدعوات المتكررة له بتقديمها باعتبارها من صميم عملنا، إلاّ أنها كانت هواء في شبك”.، على حد قوله.وأضاف، أن “الحكومة ووزارة المالية، أمهلا شهران بعد التصويت على قانون الاقتراض لتقديم الورقة لكن لم يحصل أي شيء للبرلمان”، مبيناً أن “الطامة الكبرى هي أن المالية تطالب بالاقتراض مرة أخرى”.وتساءل النائب قائلاً: “ما الفائدة من الوزارة وكادرها المتقدم والمستشارين، إذا كان عملها هو الاقتراض وتوزيع الرواتب دون أي حلول أخرى؟”. لافتاً إلى أن “وزير المالية أثقل كاهل البلاد بديون كبيرة، وهي بالأساس تعاني من ديون متراكمة منذ عقود”.وأشار إلى أن “الأيام المقبلة ستشهد مشكلة بين مجلس النواب والحكومة بسبب قانون الاقتراض، وربطه بتوزيع الرواتب”، موضحاً أن “الحكومة ترسل رسائل سلبية من خلال الضغط للحصول على الاقتراض بدعوى دفع الرواتب التي ستثقل كاهل البلاد بديون”.وأوضح، أن “ورقة وزير المالية الاصلاحية البيضاء تحولت إلى سوداء”، مشيراً إلى أن لجنته “عزلت من العام الماضي قانون الاقتراض عن الموازنة بالكامل، لكن الآن أُجبرنا على الاقتراض ليتسنى دفع الرواتب بهذه الطريقة البائسة”.

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