المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير موازنة 2024

المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير موازنة 2024
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، الاحد، حمل الحكومة مسؤولية تأخير الموازنة، مشيراً إلى أن الكثير من المشاريع قد توقفت بسبب عدم إطلاق التخصيصات المالية.وأوضح الكاظمي، في حوار متلفز، أن مجلس الوزراء وضع اللمسات الأخيرة على الموازنة، ومن المتوقع إرسالها إلى البرلمان للتصويت عليها بعد عطلة عيد الفطر المبارك.وكشف الكاظمي عن وجود زيادات في متطلبات الرواتب وصلت إلى 8.5 تريليونات دينار شهرياً، مما أدى إلى زيادة حجم الموازنة إلى 228 تريليون دينار، وأن مشاريع وزارتي الصحة والتربية توقفت بسبب تأخر إقرار الموازنة.ودعا إلى ضرورة الإسراع في إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، من أجل صرف المخصصات المالية التي يجب ألا تتأثر بتأخير الجداول.وأكدت اللجنة المالية في البرلمان أن تأخير الموازنة يتعلق بسقف العجز المالي الكبير.

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