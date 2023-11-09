المالية النيابية تدعو إلى تبني استراتيجية الرزنامة المدعومة لمواجهة حمى الدولار

المالية النيابية تدعو إلى تبني استراتيجية الرزنامة المدعومة لمواجهة حمى الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، اليوم الخميس، دعم ما اسماها الرزنامة المدعومة لمواجهة حمى ارتفاع الدولار.وقال الكروي في حديث  صحفي،ان “ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي بلغ مستوى مثير للقلق خاصة مع اقترابه من كسر حاجز الـ170 الف دينار لكل 100$ قبل ان يعاود انخفاضه بوتيرة منخفضة جدا لكن يبقى الفرق بينه وبين السعر الرسمي مرتفعا جدا”.وأضاف، ان “أسباب ارتفاع الدولار في السوق الموازي متعددة بعضها داخلي والبعض الاخر خارجي لكن يوثر على ملايين العراقيين من ذوي الدخل المحدود بسبب تأثير المباشر على أسعار المواد الأساسية في مقدمتها الأغذية والأدوية”.ودعا الى  “ضرورة تبني استراتيجية الرزنامة المدعومة لمواجهة حمى الدولار من خلال ضخ بيع المواد الأساسية بالأسعار المخفضة والسعي الى بلورة حلول لملف ضخ الادوية ومعالجة أسعارها لافتا الى ان اجتماع مرتقب سيعقد الأسبوع المقبل من اجل مناقشة ملف ارتفاع الدولار والوقوف على إجراءات البنك المركزي”.وشهد السوق الموازي لبيع الدولار تصاعدا في أسعاره خلال الأيام الأخيرة واقترب من كسر حاجز 170 الف دينار لكا 100$ قبل ان يعاود انخفاض بقليل”.

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