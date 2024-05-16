المالية النيابية ترفض توطين رواتب الموظفين الأكراد في بنوك الإقليم خشية من سرقتها

المالية النيابية ترفض توطين رواتب الموظفين الأكراد في بنوك الإقليم خشية من سرقتها
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق -رفض عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري، اليوم الخميس، توطين رواتب موظفي كردستان في بنوك الإقليم.وقال نوري في حديث صحفي، ، أن “الهدف من توطين الرواتب في بنوك الاقليم هو سرقتها بطرق حديثة، مشيرا الى ان قرار المحكمة الاتحادية ملزم للإقليم بتوطين رواتب موظفيه من خلال مصارف الحكومة الاتحادية “.واضاف ان “هناك جهات داخل الإقليم تعمل على إنشاء مصرف خاص بها للسيطرة على رواتب الموظفين”.وأشار إلى أن “اللجنة المالية النيابية مع قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان بالمصارف الحكومية في بغداد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *