المالية النيابية تطالب بايقاف النفقات غير الضرورية

المالية النيابية تطالب بايقاف النفقات غير الضرورية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل العيساوي، الاثنين (11 ايار 2020)، على ضرورة ايقاف النفقات غير الضرورية لتقليل اثار الازمة المالية التي يمر فيها البلاد وعبور المرحلة الحالية.وقال العيساوي في حديث صحفي، ان “العراق في أزمة اقتصادية كبيرة ستلقي بظلالها على المستفيدين من الرعاية الاجتماعية والمشاريع الخدمية ورواتب الموظفين في حال لم يتحرك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باتخاذ خطوات فورية وسريعة لتجاوز الأزمة”.واضاف ان “هناك نفقات كبيرة غير مبررة يمكن ايقافها والاستفادة منها وهناك هدر كبير في موارد الدولة ايضا يمكن استثمارها”.وبين العيساوي ان “الكاظمي اذا توجه بحزم وقوة وأتخذ قرارات جريئة يمكننا عبور الأزمة الحالية”، مؤكدا ان “هناك الكثير من الموارد يمكن الاستفادة منها”.

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