المالية النيابية تطالب بفتح ملف رواتب الفضائيين وتدقيق أعداد الموظفين

المالية النيابية تطالب بفتح ملف رواتب الفضائيين وتدقيق أعداد الموظفين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الخميس (14 أيار 2020)، عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة للموظفين الفضائيين في المؤسسات الحكومية في البلاد، مبيناً أن الرواتب التي يتقاضوها كبيرة.وقال كوجر في حديث صحفي، إن “اللجنة المالية لا تمتلك قاعدة بيانات دقيقة عن الموظفين الفضائيين في المؤسسات الحكومية، ويعد هذا الملف شائكا ومعقدا جدا”.وأضاف، أن “رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي كشف في عهده عن 50 ألف فضائي في وزارة الدفاع فقط”، مشددا على “ضرورة فتح هذا الملف ومراجعته للقضاء على الفضائيين”.وأشار الى أن “الحكومة تفكر بقطع جزء من رواتب الموظفين الفعليين، بينما يجب عليها ان تعمل على قطع رواتب الموظفين الفضائيين ومحاسبتهم”.وطالب عدد من السياسيين والمسؤولين في وقت سابق، وعقب تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة الجديدة واختيار وزراء حكومته، (عدا سبعة وزراء)، بمحاسبة الفضائيين الذين يدفعون جزءاً من راتبهم الى المسؤول عليهم، مقابل عدم التواجد في مكان عمله.يذكر، أن عدد الموظفين الكلي في العراق بلغ 3 ملايين موظف، في حين تكون تكلفتهم المالية للعراق هي أكثر من 50 مليار دولار.

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