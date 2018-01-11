المجلس الأعلى يعلن تحالفه مع العبادي و”الفتح”

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث بأسم المجلس الأعلى الإسلامي، فرات الشرع، الخميس، إنضمام المجلس الى تحالف الفتح برفقة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وكتلة بدر وبعض الاجنحة السياسية للحشد الشعبي.وقال الشرعفي تصريح صحفي له اليوم: ان “المجلس الاعلى حسم امره وانضم رسميا الى تحالف الفتح برفقة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ومنظمة بدر وبعض الأطراف التي حسمت امرها بالانضمام ومنها جهات سياسية ممثلة للحشد الشعبي ومنها منظمة بدر “.وعن رئيس التحالف المتفق عليه، اوضح المتحدث بأسم المجلس الاعلى، ان “الاتفاق على منصب رئيس تحالف الفتح، حسم ولكن يحتاج الى التريث ببعض الوقت من اجل الاعلان عنه بشكل رسمي”.يذكر ان المتحدث الرسمي بأسم عصائب اهل الحق، نعيم العبودي، الخميس،اكد ان قرار تحالف الحركة مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في قائمة انتخابية موحدة لم يحسم لغاية الان .وبين العبودي ان ” الساعات القليلة القادمة ستحسم شكل التحالف النهائي، لافتا الى عدم وجود توقيع رسمي بشأن التحالف الإنتخابي الجديد وما طرح موخرا هو مجرد تفاهمات وتقارب بيننا واجتماعا بين اللجان المعنية”.وتابع، ان “الساعات المقبلة ومع قرب انتهاء تسجيل التحالفات من قبل دائرة تسجيل الأحزاب في مفوضية الإنتخابات، سيتم حسم شكل التحالف النهائي ومن هي القوى السياسية المنضوية فيه”.